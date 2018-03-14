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Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из РФ
13:35 14.03.2018 |
Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз российских минеральных удобрений.
"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.
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