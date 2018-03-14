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В Украине запустили сайт для проверки стажа и пенсий
19:07 13.03.2018 |
Пенсионный фонд Украины ввел электронный сервис, благодаря которому можно узнать свой рабочий стаж - как специальный, так и льготный, а также проверить пенсионные начисления, в частности узнать о размерах взносов работодателя.
Соответствующий ресурс размещен на сайте ПФУ.
Для получения информации пользователям необходимо зарегистрироваться в "Личном кабинете", что можно сделать с помощью электронной цифровой подписи (ключом ЭЦП), или же пройти оффлайн-регистрации, подав заявление в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.
После регистрации пользователи смогут узнавать через "Личный кабинет" информацию, их касающейся, о размерах взносов работодателя и другую информацию, которая берется для расчета пенсий.
Закон о всеобщем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, вступил в силу 11 октября 2017. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.
В частности, размер пенсии зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.
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