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Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 55,8% до 70,2 млрд гривен в 2017
16:00 13.03.2018 |
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) отмечает, что по итогам кампании декларирования в 2017 году крупные налогоплательщики задекларировали 70,2 млрд гривен налога на прибыль, что на 55,8% больше фактических начислений за 2016 год.
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков, передают Українські Новини.
По результатам кампании декларирования налога на прибыль за 12 месяцев 2017 года объемы доходов крупных налогоплательщиков, обслуживаемых Офисом крупных налогоплательщиков ГФС, составили 4 514 млрд гривен, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 57,1% от объема доходов бизнеса по Украине в целом.
Вместе с тем плательщики офиса задекларировали 70,2 млрд гривен налога на прибыль, обеспечив 79% от общих начислений по стране, что на 25,1 млрд гривен, или на 55,8% больше фактических начислений за 2016 год.
Всего декларации по налогу на прибыль подали 1 374 предприятия, что составляет менее 0,5% от общего количества поданных деклараций по стране (295,4 тыс. деклараций).
В сообщении отмечается, что результаты декларирования показали эффективность работы офиса по сокращению убытков крупными налогоплательщиками.
В частности, по результатам декларирования 2017 года 80 субъектов хозяйствования, которые за 2016 декларировали 52,4 млрд гривен убытков, вышли из состояния убыточности и задекларировали к уплате 11,1 млрд гривен налога на прибыль.
Налоговая отдача по результатам декларирования налога на прибыль 2017 составляет 1,55%, в то время как за 2016 - 1,13%.
Отдача была и остается самой высокой по стране (1,12% по итогам декларирования 2017 всего по Украине).
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре прошлого года крупные налогоплательщики задекларировали 48,3 млрд гривен налога на прибыль, что на 15,3 млрд, или на 46,3% больше аналогичного периода 2016 года (33,0 млрд гривен в январе-сентябре 2016).
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