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Автопроизводство в Украине в феврале выросло почти в два раза
10:03 13.03.2018 |
По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в прошлом месяце на украинских заводах было произведено 721 автотранспортное средство, что почти в два раза превысило результат прошлогоднего февраля.
В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 606 шт. (все производства ЧАО "Еврокар": +134% к февралю 2017 года и +26,5% к январю текущего года).
В отчетном месяце было произведено 35 грузовых автомобилей, что на 30% меньше показателя прошлогоднего февраля и на 9,4% превысило результат января 2018 г.).
Также за текущий месяц было произведено 80 автобусов, такой объем производства на 50,9% превысил показатель февраля 2017 года и на 35,6% - январский показатель.
Всего за два месяца 2018 года в Украине было произведено 1291 автотранспортное средство, что на 70,8% больше результата аналогичного периода 2017 года. Из них:
Легковые автомобили - 1085 шт. (+94,1% к аналогичному периоду прошлого года).
Коммерческие автомобили - 67 шт. (-38,5% к аппг).
Автобусы - 139 шт. (+58% к аппг).
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