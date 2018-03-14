Инфляция в феврале сохранилась выше прогноза из-за подорожания сырых продуктов питания и топлива, - НБУ

Национальный банк отмечает, что в феврале фактическая инфляция в годовом измерении осталась несколько выше прогноза из-за более существенного, чем ожидалось, подорожания сырых продуктов питания и топлива.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ отмечает, что в целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления.

В то же время его усилению в феврале противодействовало укрепление гривны, которое продолжается и в первой половине марта.

Таким тенденциям на валютном рынке, среди других факторов, способствует и проведение Национальным банком более жесткой монетарной политики.

Рост цен на сырые продукты питания в феврале замедлился (до 22,9% г/г), однако, как и в январе, превышал прогноз.

Цены на сырые продукты питания росли не так быстро, как в январе, благодаря менее значительному росту цен на мясо и молоко, что отражало нисходящую динамику цен на них на мировых рынках.

Однако замедление роста цен на мясо и молоко было не таким существенным, как прогнозировалось.

Кроме того, более существенно, чем ожидалось, ускорился рост цен на фрукты, в том числе из-за повышения цен на бананы в результате снижения мирового урожая.

Также увеличились темпы роста цен на овощи борщевого набора, прежде всего капусту, свеклу и морковь, вследствие уменьшения предложения качественной продукции и значительных объемов экспорта этой продукции.

Зато существенно замедлился рост цен на тепличные овощи (огурцы, помидоры, перец и другие, значительная часть которых импортируется).

По оценкам Национального банка, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2018 года потребительские цены повысились на 0,9%.

В январе-феврале инфляция составила 2,4%.