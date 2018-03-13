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Первый транш в рамках предложения новой макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро может быть выделен до конца года
17:03 12.03.2018 |
Вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляет, что первый транш в рамках предложения новой программы макрофинансовой помощи на 1 миллиард евро может быть выделен до конца текущего года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
"В прошлую пятницу - я рада, что могу сказать об этом здесь - Европейская комиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро кредита", - сказала Могерини.
Она отметила, что совместная работа продолжится, чтобы эту программу удалось реализовать эффективным образом.
Также, говоря об условиях начала новой программы макрофинансовой помощи, она сказала, что этот вопрос находится на стадии обсуждения. "Наши команды сейчас уже обсуждают их, поэтому это хорошее правило хороших друзей не рассказывать прессе о продолжающихся переговорах, которые мы имеем на двусторонней основе", - сказала она.
"Несомненно, элементы, которые касались предыдущих пакетов финансовой помощи, могут быть учтены также на будущее, но, что я могу сказать - мы стремимся выделить первый транш, что может произойти уже до конца этого года", - сказала Могерини.
При этом она отметила, что в ЕС уделяется большое внимание прогрессу, которого Украина достигает в своих усилиях в борьбе с коррупцией.
"И я бы предположила, что это и в дальнейшем будет ключевым элементом в нашей совместной работе", - сказала Могерини.
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Вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что совместная работа продолжится, чтобы эту программу удалось реализовать эффективным образом.
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