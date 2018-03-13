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Порошенко предлагает после короткой дискуссии провести налоговую амнистию
Президент Украины Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии в Украине, чтобы украинцы могли заплатить соответствующий налог, завести деньги в Украину и законно инвестировать средства в украинскую экономику.
"Я предлагаю еще раз возвратиться к обсуждению так называемой "нулевой" декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен, надо дать возможность каждому украинцу заплатить соответствующий налог, в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - сказал президент на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник в Киеве.
Глава государства предложил присутствующим присоединиться к разработке законопроекта о так называемой "нулевой" декларации.
"Я не буду его подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить, в первую очередь, малый и средний бизнес", - отметил президент.
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