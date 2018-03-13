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Давление на инфляцию формируется за счет роста минимальной зарплаты и пенсионных выплат, - НБУ
13:24 12.03.2018 |
Члены комитета монетарной политики (КМП) Национального банка Украины (НБУ) констатируют, что давление на инфляцию формируется за счет роста минимальной зарплаты и пенсионных выплат.
Об этом свидетельствуют итоги заседания членов комитета монетарной политики НБУ от 28 февраля, передают Українські Новини.
На заседании члены КМП отметили, что в значительной степени давление на инфляцию формируется из-за продолжения роста заработных плат высокими темпами, в том числе из-за повышения минимальной заработной платы, а также новых инициатив по дальнейшему увеличению пенсионных выплат.
Среди инфляционных рисков они также указали высокую уязвимость экономики Украины в связи с тем, что продолжается оторочка получения очередного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом; рост инфляционных ожиданий экономических агентов; существенные темпы роста потребительского спроса.
Также члены КМП констатировали, что повышение учетной ставки в предыдущие месяцы было одним из факторов, который способствовал притоку иностранного капитала.
Особое внимание членов КМП привлекла тема влияния активного притока иностранного капитала
с начала года на состояние экономики.
Поскольку иностранный капитал был направлен преимущественно на покупку краткосрочных инструментов, это потенциально может содержать риски для внешней устойчивости экономики. Однако по результатам обсуждения члены КМП пришли к выводу, что пока такие риски незначительны, ведь объемы притока такого капитала незначительные, а инвестирование происходит в государственные долговые инструменты в национальной валюте.
Также отмечается, что два члена КМП высказались за более постепенное повышение учетной ставки.
Один член КМП высказался за двукратное (в марте и апреле) повышение на 50 б.п., другой - на 75 б.п.
Они аргументировали свою позицию тем, что трансмиссионный механизм монетарной политики действует с задержкой - с последнего повышения учетной ставки в конце января прошло недостаточно времени, чтобы его влияние на процентные ставки банков полностью реализовалось.
Вместе с тем не исключается возможность ускорения реформ в соответствии с программой сотрудничества с МВФ, что позволит улучшить ожидания и, соответствующим образом, отразится на инфляционной динамике.
Как сообщали Українські Новини, с 2 марта Национальный банк повысил учетную ставку с уровня 16% до 17%.
НБУ сохранил прогноз роста потребительских цен на уровне 8,9% по итогам 2018 года.
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