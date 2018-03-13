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Украина за 2 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов более чем на четверть
12:31 12.03.2018 |
Металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2018 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $1 млрд 709,470 млн ($1 млрд 346,115 млн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в понедельник, на черные металлы за этот период пришлось 23,17% общего объема поступлений от экспорта товаров против 21,48% за первые два месяца прошлого года.
В феврале поступления от экспорта черных металлов составляли $836,157 млн.
При этом Украина в январе-феврале 2018 года нарастила импорт аналогичной продукции на 59,8% - до $183,789 млн. В феврале этот показатель составлял $95,311 млн.
Кроме того, Украина в январе-феврале-2018 увеличила экспорт металлоизделий на 34,8% - до $164,557 млн. В феврале их поставлено на $82,776 млн.
За этот период импорт металлоизделий возрос на 23% - до $132,863 млн. В феврале импортировано на $72,830 млн.
Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 20% по сравнению с 2016 годом - до $8 млрд 665,725 млн, импорт - на 42%, до $1 млрд 134,568 млн.
Украина в 2017 году также увеличила экспорт металлоизделий на 30% - до $896,710 млн, импорт - на 25%, до $806,788 млн.
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