Финансовые новости
- |
- 13.03.18
- |
- 06:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина может уменьшить потребление газа еще на 5 млрд кубов в 2022 году – Гройсман
10:24 12.03.2018 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает, что согласно прогнозу страна к 2022 году может снизить потребление природного газа до 13 млрд куб. м с 18млрд куб. м, потребленных в 2017 году.
"Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год - 24 млрд кубов; 2017 год - 18 млрд кубов. За три года мы уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов. Прогноз на 2022 год - 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье и опубликовал соответствующую инфографику.
Он также привел информацию о внедрении в Украине возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
"Четвертый квартал 2015 года - 21 личное домохозяйство имеет солнечную электроустановку; четвертый квартал 2017 - 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки; 2014-2017 - 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ", - написал премьер Украины.
Информируя о реализации государственной программы для населения "Теплые кредиты", В.Гройсман отметил, что она стартовала в октябре 2014 года.
"Уже выдано 274 000 кредитов на 5 млрд грн. Участники программы примерно 400 тыс. домохозяйств. Государство возвращает 20% для замены газовых котлов (35% для субсидиантов) и 35% - на другие мероприятия (замена окон, установка счетчиков, утепление)", - написал премьер-министр Украины.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Завтра на межбанке ожидается максимальная валютная распродажа на этой неделе — выбросят выручку за 8-9 марта
ТОП-НОВОСТИ
|Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление на привлечение к уголовной ответственности Бакулина
|Рост цен производителей в Украине в феврале замедлился до 1,2% – Госстат
|Порошенко предлагает для компромисса на 1-м этапе ввести налог на выведенный капитал для МСБ
|Аспирант Альянса: что означает и что меняет новый статус в отношениях Украины и НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 грн для замены со временем банкнот
|Нафтогаз не будет накладывать взыскания на транзитный газ Газпрома, - Витренко
|Цены на строительно-монтажные работы в январе выросли на 17,5%
|Первый транш в рамках предложения новой макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро может быть выделен до конца года
Вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что совместная работа продолжится, чтобы эту программу удалось реализовать эффективным образом.
|Порошенко направил законопроект «О валюте» в парламент
|Рост цен производителей в Украине в феврале замедлился до 1,2% – Госстат
|Порошенко предлагает для компромисса на 1-м этапе ввести налог на выведенный капитал для МСБ
Это интересно
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток
|В рейтинг миллиардеров от Forbes попали семь украинцев
|Mercedes-Maybach S-Class станет первым автомобилем с умными фарами Digital Light
|Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер
|Вирусы-майнеры научились устранять конкурентов