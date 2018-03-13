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Украинцы получили почти миллиард компенсации на "теплые кредиты"
10:14 12.03.2018 |
Благодаря правительственной программе "Теплые кредиты" в 2017 году выдано 110,9 тысячи ссуд на 818 миллионов гривен на энергосберегающее оборудование.
Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Благодаря правительственной программе "Теплые кредиты" в 2017 году выдали 110,9 тыс. ссуд. Государство компенсировало 818 млн грн на энергосберегающее оборудование. Люди и ОСМД установили металлопластиковые окна, счетчики, утеплили стены", - сообщил глава правительства.
В частности, 106 тыс. кредитов были выданы на окна, счетчики и утепление. Еще 4,3 тыс. кредитов выделили на "негазовые" котлы.
Общая сумма потраченных на "теплые кредиты" средств составила 2,32 млрд грн.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в бюджет будет заложено больше средств для финансирования "теплых" кредитов для объединений совладельцев многоквартирных домов.
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