Еврокомиссия предлагает Совету ЕС предоставить Украине €1 млрд макрофинансовой помощи

Европейская комиссия предлагает Совету Европейского Союза одобрить предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, передают Українські Новини.

"Европейская комиссия приняла предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ", - сказано в нем.

Отмечается, что новая программа направлена на достижение прогресса, достигнутого в вопросах поддержки экономической стабилизации и структурных реформ в рамках трех предыдущих операций макрофинансовой помощи.

"Мы рассчитываем на поддержку Европейского парламента и государств-членов для этой важной программы", - цитирует пресс-служба вице-президента Еврокомиссии по вопросам евро- и социального диалога Валдиса Домбровскиса.

Он отметил, что данное предложение свидетельствует о солидарности ЕС с народом Украины, которая должна подкрепляться приверженностью властей Украины реализации реформ.

Также отмечается, что выплаты по предлагаемой программе будут обусловлены внедрением реформ, направленных на устранение выявленных в украинской экономике уязвимостей, что будут учитывать меры, которые остаются невыполненными по предыдущей программе, и меры по активизации борьбы с коррупцией.

Как сообщали Українські Новини, в феврале Европейская комиссия решила выделить 24 млн евро гуманитарной помощи пострадавшим из-за конфликта на Донбассе.