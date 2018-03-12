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Еврокомиссия предлагает Совету ЕС предоставить Украине €1 млрд макрофинансовой помощи
Европейская комиссия предлагает Совету Европейского Союза одобрить предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, передают Українські Новини.
"Европейская комиссия приняла предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ", - сказано в нем.
Отмечается, что новая программа направлена на достижение прогресса, достигнутого в вопросах поддержки экономической стабилизации и структурных реформ в рамках трех предыдущих операций макрофинансовой помощи.
"Мы рассчитываем на поддержку Европейского парламента и государств-членов для этой важной программы", - цитирует пресс-служба вице-президента Еврокомиссии по вопросам евро- и социального диалога Валдиса Домбровскиса.
Он отметил, что данное предложение свидетельствует о солидарности ЕС с народом Украины, которая должна подкрепляться приверженностью властей Украины реализации реформ.
Также отмечается, что выплаты по предлагаемой программе будут обусловлены внедрением реформ, направленных на устранение выявленных в украинской экономике уязвимостей, что будут учитывать меры, которые остаются невыполненными по предыдущей программе, и меры по активизации борьбы с коррупцией.
Как сообщали Українські Новини, в феврале Европейская комиссия решила выделить 24 млн евро гуманитарной помощи пострадавшим из-за конфликта на Донбассе.
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