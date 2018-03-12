Украина предложила выводить ракеты на орбиту с территории Австралии

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром возле авиабазы ​​Кертин в Австралии.

Об этом сообщает австралийское издание The West Australian.

По информации The West Australian, предложение впервые поступило в Федеральное и Государственное правительства Австралии в 2016 году.

"Украина имеет технические знания и долгую историю в сфере мировых космических исследований. Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования" , - заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Сообщается, что ГКАУ для создания космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади (около авиабазы ​​Кертин на северо-западе Австралии).

ГКАУ также необходима поддержка Федерального и Государственного правительств Австралии в исследовании земель на их доступность, получении разрешений экологических служб и решении вопросов с правами на землю австралийских аборигенов.

"Первичное исследование может завершиться в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем $500 тысяч", - пишет издание.

"Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии", - говорится в статье.

Космодром может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.

"Предложение Украины в случае ее реализации может иметь отличные возможности. Северо-Запад идеально расположен для развития экваториальных запусков, и это расширит уже имеющиеся широкие возможности Западной Австралии", - заявила сенатор из Западной Австралии Линда Рейнолдс.