Авто с пробегом лидируют на первичном рынке февраля

В феврале свои первые номера в Украине получили 12 тыс. легковых автомобилей, что на 52% больше чем годом ранее. Впервые за много лет более половины первичных регистраций пришлось на импортированные иномарки с пробегом, владельцами которых стали 6166 чел.

По сравнению с февралем 2017 года количество б/у-шных машин в регистрациях выросло в два раза, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Увеличение доли секонд-хенда на первичном рынке объясняется прежде всего последним годом действия пониженного акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, и снижением средней цены предложения, т.к. в этом году льгота распространяется уже и на 8-летние авто.

Чаще всего среди ввезенных иномарок не первой свежести номера выдавались автомобилям марки Volkswagen - 949 шт. за прошедший месяц.

Второй по популярности маркой в феврале была Renault - 846 автомобилей этой марки сменили гражданство, найдя своих новых владельцев в Украине.

Замыкает тройку лидеров Skoda - 628 авто.

Также в ТОП-10 первичного рынка иномарок с пробегом в феврале вошли:

Ford - 429 шт., Nissan - 354 шт., Opel - 316 шт., BMW - 312 шт., Audi - 304 шт., Toyota - 252 шт. и Mercedes-Benz - 202 шт.

