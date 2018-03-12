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Авто с пробегом лидируют на первичном рынке февраля
12:49 11.03.2018 |
В феврале свои первые номера в Украине получили 12 тыс. легковых автомобилей, что на 52% больше чем годом ранее. Впервые за много лет более половины первичных регистраций пришлось на импортированные иномарки с пробегом, владельцами которых стали 6166 чел.
По сравнению с февралем 2017 года количество б/у-шных машин в регистрациях выросло в два раза, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Увеличение доли секонд-хенда на первичном рынке объясняется прежде всего последним годом действия пониженного акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, и снижением средней цены предложения, т.к. в этом году льгота распространяется уже и на 8-летние авто.
Чаще всего среди ввезенных иномарок не первой свежести номера выдавались автомобилям марки Volkswagen - 949 шт. за прошедший месяц.
Второй по популярности маркой в феврале была Renault - 846 автомобилей этой марки сменили гражданство, найдя своих новых владельцев в Украине.
Замыкает тройку лидеров Skoda - 628 авто.
Также в ТОП-10 первичного рынка иномарок с пробегом в феврале вошли:
Ford - 429 шт., Nissan - 354 шт., Opel - 316 шт., BMW - 312 шт., Audi - 304 шт., Toyota - 252 шт. и Mercedes-Benz - 202 шт.
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