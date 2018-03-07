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МВФ: Четвертый пересмотр программы с Украиной возможен к маю
16:53 07.03.2018 |
Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ) уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.
Об этом в интервью НВ заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"До сих пор некоторые параметры не выполнены - принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", - сказал он.
Он также отметил, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, но это сложный процесс.
Ранее Национальный банк Украины называл задержку с получением траншей МВФ "ключевым риском" для финансовой стабильности страны.
Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.
Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9 млрд.
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