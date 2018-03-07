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В январе-феврале доходы местных бюджетов выросли на 63,8% до 2,8 млрд гривен, - Зубко
11:56 07.03.2018 |
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 63,8%, или на 1,11 млрд гривен до 2,85 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передают Українські Новини.
При этом налога на доходы физических лиц поступило 1,6 млрд гривен (рост на 32,0% или на 377,1 млн гривен), платы за землю - 399,6 млн гривен (рост на 16,5% или на 56,5 млн гривен ), единого налога - 679,1 гривен (рост на 38,3% или на 188,1 млн гривен), акцизного налога - 48,8 млн гривен (на 99 млн гривен меньше прошлого года из-за отсутствия зачислений в местные бюджетов акцизного налога с топлива), налога на недвижимое имущество - 53,8 млн гривен (рост в 2 раза или на 26,7 млн гривен).
Также сообщается, что в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов Украины на 5,83 млрд гривен (+ 21,3%) и составили 33,16 млрд гривен.
В частности, налога на доходы физических лиц поступило 18,7 млрд гривен, что больше поступлений января-февраля прошлого года на 4,4 млрд гривен (+ 31%), платы за землю - 4,0 млрд гривен (выросли на 0,2 млрд гривен, или на 4,8%), единого налога - 6,3 млрд гривен (выросли на 1,5 млрд гривен, или на 31,7%), налога на недвижимое имущество - 553,7 млн гривен (выросли на 237 , 1 млн гривен, или на + 74,9%).
Как сообщали Українські Новини, Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что доходы местных бюджетов выросли на 31% до 192 млрд гривен в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 220 млрд гривен в 2018 году.
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