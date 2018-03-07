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В Украине декларации подали 742 миллионера, - ГФС
21:59 06.03.2018 |
По состоянию на 01 марта 2018 года гражданами подано почти 75 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Как сообщается, общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд гривен, что на 2,1 млрд гривен, или на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Активно свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.
Доходы в сумме свыше 1 млн гривен, полученные в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Наибольшее количество таких лиц учитывается по Киеву - 291 человек, или 40% от общего количества.
По данным деклараций гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191,4 млн гривен и военного сбора - 31 млн гривен.
Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тыс. граждан. Это почти на 5 тыс. человек, или на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задекларировано к возмещению налога на доходы физических лиц в сумме - 42,2 млн гривен, что на 13,8 млн гривен, или на 49% больше, чем за прошлый год.
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