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Инвестиции в украинские IT-компании выросли втрое - исследование
12:54 06.03.2018 |
Общий объем инвестиций в украинские IT-компании составил 265 миллионов долларов за 2017 год, что на 231%больше показателей 2016 года.
Такие данные содержатся в отчете венчурного фонда AVentures Capital по итогам исследования Dealbook of Ukraine.
Согласно исследованию, в 2017 году было заключено 44 сделки, а в 90% ведущими были иностранные инвестиционные фонды (например, General Catalyst, IVP, Spark и Almaz Capital), но при участии украинских инвесторов.
Иностранный капитал составил 96% общего объема инвестиций, при том что в 2016 году и ранее распределение внешнего и локального капитала было практически равным.
"Общий объем инвестиций в украинские ИТ компании за последние 5 лет составил 630 млн. долл., в том числе с участием ведущим мировых инвесторов, что свидетельствует о развитии и устойчивости отрасли в условиях экономических и политических проблем страны", - отметил управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев.
Говоря об источниках раннего финансирования, в 2017 году украинские стартапы привлекали инвестиции в первую очередь от венчурных фондов (90%), а также от ангелов (6%) и на краундфандиновых платформах (3%) .
Самыми крупными раскрытыми сделками 2017 года стали 110 млн долларов инвестиций в Grammarly, 30 млн долларов в BitFurry, 10 млн долларов в Petcube и 7 млн долларов в People.ai.
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