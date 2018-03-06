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Задержка транша МВФ не повлияет на показатели госбюджета, - Минфин
10:13 06.03.2018 |
Задержка очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова.
"Средства МВФ, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Пребывание в программе нам необходимо не потому, что это нужно госбюджету. Пребывание в программе нужно, потому что это, во-первых, подтверждает, что мы движемся по пути реформ, это очень важный сигнал для международных инвесторов", - заявила Маркарова.
По ее словам, большинство инвесторов, которые хотят зайти в Украину, прежде всего интересуются, выполняет ли страна программу МВФ.
Заместитель министра отметила, что принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет способствовать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ.
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