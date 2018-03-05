Роль стажа увеличат: Кабмин изменит механизм начисления пенсий

Минсоцполитики инициирует увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для пенсионеров с большим стажем работы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, который будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что это касается тех пенсионеров, которые имеют значительный стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 года получились не высокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивание - получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы", - заверил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Напоминаю, что внедрена пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, что заставляет нас исправить некоторые перекосы", - добавил он.

Как говорится в сообщении, еще одна проблема, очертилась, это - перерасчет пенсии получился меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров, из числа тех, кто работал, находясь на пенсии, а потом уволился.

Это бывает в случаях, когда зарплата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал. По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж донараховуватиметься автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

Как сообщал УНИАН, 11 октября, в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Закон предусматривает, что положение о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.

Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивание пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.