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В январе-феврале поступления в сводный бюджет выросли на 2,4% до 135 млрд гривен, - ГФС
12:14 05.03.2018 |
По оперативным данным Государственной фискальной службы в течение января-февраля текущего года в сводный бюджет поступило (сальдо) 135 млрд гривен, что на 3,1 млрд гривен или 2,4% больше аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В государственный бюджет за указанный период обеспечено поступление 102,1 млрд гривен, в местные - 33 млрд гривен.
Перевыполнена задача Минфина по поступлениям НДС на 1,9 млрд гривен или на 4,5%, по НДФЛ - на 0,5 млрд гривен, или на 3,9%; по налогу на прибыль предприятий - на 1,3 млрд гривен, или 20,2%; по акцизному налогу - на 0,3 млрд гривен, или на 12,9%.
С начала года плательщикам налогов возмещено 23,6 млд гривен НДС.
Поступления от единого социального взноса составили 32,3 млрд гривен, что на 7,7 млрд гривен больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, поступления в сводный бюджет в январе 2018 сократились на 3,2%, или на 2,2 млрд гривен до 65,8 млрд гривен против 68 млрд гривен в январе 2017.
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