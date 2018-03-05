В январе-феврале аренда госимущества принесла бюджету 228 млн гривен, - ФГИ

В январе-феврале Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 228 млн гривен от аренды государственного имущества.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель председателя ФГИ Дмитрий Парфененко, передают Українські Новини.

"Плюс 116,7 млн гривен от аренды государственного имущества в феврале. Набираем обороты. Ежемесячный прирост - более ста миллионов. Всего за два месяца года уже поступило почти 228 млн гривен", - сообщил он.

Таким образом выполнение годового плана составляет 22,8% (план на 2018 год - 1 млрд гривен).

Также Парфененко добавил, что на сайте ФГИ есть почти 6 тысяч предложений для аренды.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 1,041 млрд гривен от аренды госимущества.