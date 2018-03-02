Ryanair назвал еще три города Украины, куда планирует летать

Ирландская авиакомпания Ryanair заинтересована в выполнении рейсов в еще три украинских города, помимо Киева и Львова. Но реализация этих планов рассчитана на отдаленную перспективу. Об этом заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан в интервью польскому Forbes.

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это более поздняя перспектива", - подчеркнул топ-менеджер.

Напомним, что ранее коммерческий директор аэропорта Харьков Владислав Ильин заявлял, что аэропорт ведет переговоры с авиакомпанией Ryanair, и есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера сюда могут начать выполняться в недалекой перспективе.