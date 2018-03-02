Государственная фискальная служба сообщает, что более 72% таможенных оформлений товаров осуществляется по принципу "единого окна".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

С 1 февраля 2018 значительно вырос уровень применения предприятиями принципа "единого окна" при оформлении товаров на таможнях ГФС.

Так, с 158 тыс. поданных в феврале таможенных деклараций (по состоянию на 27.02.2018), согласно которым товары подлежали тем или иным видам государственного контроля, более 113 тыс. оформлено по принципу "единого окна", что составляет 72% от общего объема оформленных деклараций.

Отмечается, что наибольший процент оформления товаров предприятиями с применением "единого окна" имеют Полтавская - 100%, Луганская - 96,7%, Тернопольская - 92,6%, Львовская - 91,6% и 90,5% Ивано-Франковская таможни ГФС.

Как сообщали Українські Новини, в начале августа 2016 года ГФС запустила электронную систему обмена данными "Единое окно".

Данная система интегрирует информационные системы всех служб, теперь контролирующие органы обязаны работать только через нее.

"Единое окно" предусматривает осуществление всех видов контроля с помощью ИТ-системы таможни.