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В январе госбюджет выполнен с профицитом 7,8 млрд гривен, - НБУ
10:29 02.03.2018 |
НБУ сообщает, что в январе 2018 государственный бюджет выполнен с профицитом 7,8 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
В январе 2018 года государственный бюджет выполнен с профицитом 7,8 млрд гривен, но он был меньше, чем в январе 2017 года, из-за предполагаемого уменьшение доходов.
Зато положительное сальдо было обеспечено умеренным ростом расходов.
Доходы государственного бюджета сократились на 7,2% г/г за счет снижения налоговых поступлений на 9,7% г/г.
На налоговых расходах в основном сказался низкий объем поступлений НДС (временный эффект базы сравнения отражает незначительные объемы возмещения НДС в январе 2017 года).
Поступления от большинства других налогов (НДФЛ, ППП, акцизного налога и налогов на международную торговлю) росли высокими темпами, что отражало оживление экономической активности и дальнейший рост номинальной заработной платы, высокий импорт, а также различия в администрировании налога на прибыль предприятий.
Также увеличились неналоговые поступления.
Расходы государственного бюджета выросли умеренно на 9,3% г/г, главным образом из-за незначительного увеличения объема текущих трансфертов на 0,9% г/г и расходов на обслуживание долга на 2% г/г.
Существенно выросли расходы на оплату труда и использования товаров и услуг.
Местные бюджеты в январе традиционно выполнены с положительным сальдо 12,6 млрд гривен, размер которого был больше по сравнению с прошлогодним показателем.
Такой профицит сформировался вследствие высоких темпов роста доходов относительно расходов 9,4% г/г и 0,5% г/г соответственно.
Улучшение доходов произошло благодаря собственным поступлениям, которые выросли на 24.4% г/г.
Сводный бюджет выполнен с существенным положительным сальдо 20,5 млрд гривен благодаря профициту бюджетов всех уровней.
Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 13%.
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