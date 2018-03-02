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В январе сводный бюджет выполнен с профицитом 20,5 млрд гривен
09:57 02.03.2018 |
В январе сводный бюджет выполнен с профицитом в 20,5 мрлд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.
Так, за отчетный период доходы сводного бюджета составили 71,327 млрд гривен, расходы - 50,385 млрд гривен.
Профицит сводного бюджета составил 20,514 млрд гривен.
В сводный бюджет за отчетный период поступило: НДС - 31,031 млрд гривен, НДФЛ - 14,570 млрд гривен, налога на прибыль предприятий - 1,705 млрд гривен, акцизного налога - 4,985 млрд гривен.
При этом в январе текущего года наибольшие расходы были направлены на соцзащиту - 12,088 млрд гривен, образование - 11,013 млрд гривен, обслуживание долга - 5,8 млрд гривен, здравоохранение - 4,884 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 13%.
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