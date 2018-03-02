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Украина выплатила $444,4 млн процентов по реструктуризированным евробондам - Минфин
20:23 01.03.2018 |
Украина выплатила процентный доход на сумму 444,4 млн долларов по выпущенным в 2015 году в рамках долговой операции еврооблигациям.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"Платеж прошел, операция успешно завершена", - сообщил агентству представитель пресс-службы.
Общая сумма платежа составила 444,4 млн долларов.
В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.
Тогда согласия не было получено только по еврооблигациям на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года, которые были выкуплены Россией.
Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.
Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.
Как сообщали Українські Новини, в начале февраля Украина выплатила Международному валютному фонду около 257 млн СПЗ (спецправа заимствования), или около 373 млн долларов.
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