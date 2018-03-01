В феврале украинский авторынок вырос на 22%, но темпы замедляются

Как сообщает AUTO-Consulting, в феврале усилиями всех операторов было реализовано 5,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 22% больше, чем годом ранее, но в сравнении с январем объем операций с новыми авто сократился на 12%.

Тем не менее, по итогам 2-х месяцев авторынок Украины продолжает демонстрировать довольно впечатляющий рост +31%. Но вот структура спроса изменилась кардинально.

Лидером в феврале стал Volkswagen, которому удалось опередить и Toyota, и Renault. Более того, на 4-е место вышел еще один бренд VW Group - Audi. Обе эти марки только за месяц прибавили в продажах более 40%. Вот таким неожиданным образом "дизельгейт" отразился на украинском рынке.

Активно наращивали продажи в феврале и дилеры Hyundai, Mercedes-Benz и Chery.