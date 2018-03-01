НБУ отмечает усиление оптимизма в отношении прохождения очередного пересмотра программы с МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает усиление оптимизма в отношении привлечения в текущем году $2 млрд в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Безусловно, мы оптимистически смотрим на переговорный процесс, тем более что последняя техническая миссия, побывавшая в Киеве две недели назад, подчеркнула положительные подвижки. Кроме того, сегодня мы видим, что Рада приняла в первом чтении закон об Антикоррупционном суде, что было одним из требований очередного транша. Поэтому у нас не то чтобы надежда, а оптимистические расчеты на получение средств в этом году сохраняются", - сказал временно исполняющий главы правления НБУ Яков Смолий во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

При этом он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является предварительным условием проведения реформ, определенных в меморандуме о сотрудничестве, а также продолжения сотрудничества с остальными финансовыми учреждениями, такими как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейская комиссия.

Кроме того, Я.Смолий отметил сохранение высокой уязвимости экономики Украины из-за промедления с привлечением очередного кредитного транша по программе сотрудничества с МВФ, даже с учетом обнародованного днем ранее решения Стокгольмского арбитража в пользу НАК "Нафтогаз Украины".

"Конечно, победа "Нафтогаза" является положительным фактором для динамки международных резервов, но сама по себе не устраняет актуальности сотрудничества с МВФ и настойчивости в реформах", - сказал врио главы НБУ.

