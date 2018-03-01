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В январе долг населения за жилкомуслуги увеличился на 14,1% до 32,9 млрд гривен
10:40 01.03.2018 |
В январе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 14,1%, или на 4 060,7 млн гривен до 32 903,6 млн гривен по сравнению с декабрем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 февраля 2018 года увеличился на 80,5 млн гривен до 3 109,6 млн гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1 805,3 млн гривен до 12 953,5 млн гривен.
Долг за газоснабжение увеличился на 2 238,7 млн гривен до 14 686,7 млн гривен.
В январе среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 940,314 млн гривен), Харьковской (2 179,619 млн гривен) и Днепропетровской областях (2 000,745 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (1 847,160 млн гривен), Днепропетровской (1 947,788 млн гривен) и Киевской (1 889,423 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в январе зафиксирована в Киеве (651,680 млн гривен), Днепропетровской (623,982 млн гривен) и Донецкой (315,398 млн гривен) областях.
Как сообщали Українські Новини, в декабре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 6,3%, или на 1 715,3 млн гривен до 28 842,9 млн гривен по сравнению с ноябрем.
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