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В январе размер невыплаченных зарплат увеличился на 7% до 2,5 млрд гривен
10:38 01.03.2018 |
На 1 февраля 2018 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 7% по сравнению с 1 января 2018 года до 2 535,332 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 февраля 2018 года был зафиксирован в Донецкой области - 509,081 млн гривен, Луганской - 572,686 млн гривен и Харьковской - 227,870 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 января 2018 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 8,3% по сравнению с 1 декабря 2017 года до 2 368,396 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2018 года:
|На 1 февраля 2018 года, млн гривен
|в % к 01.01.2018
|Всего
|2 535,332
|107,0
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|16,093
|99,6
|Промышленность
|2 014,106
|109,2
|- Добывающая промышленность
|592,828
|125,6
|- Обрабатывающая промышленность
|1 169,682
|103,7
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|149,085
|108,2
|- Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|102,510
|95,7
|Строительство
|82,777
|93,9
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|27,556
|123,5
|Транспорт и связь
|160,197
|89,1
|Временное размещение и организация питания
|0,795
|67,9
|Информация и телекоммуникации
|11,012
|120,2
|Финансовая деятельность
|15,890
|99,9
|Операции с недвижимостью
|57,613
|117,5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|113,001
|105,4
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|6,559
|71,8
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|4,880
|100,5
|Образование
|4,296
|96,2
|Здравоохранение и социальная помощь
|19,534
|132,5
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|0,705
|42,3
|Предоставление других услуг
|0,323
|181,5
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