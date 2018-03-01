В январе размер невыплаченных зарплат увеличился на 7% до 2,5 млрд гривен

На 1 февраля 2018 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 7% по сравнению с 1 января 2018 года до 2 535,332 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 февраля 2018 года был зафиксирован в Донецкой области - 509,081 млн гривен, Луганской - 572,686 млн гривен и Харьковской - 227,870 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 января 2018 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 8,3% по сравнению с 1 декабря 2017 года до 2 368,396 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2018 года: