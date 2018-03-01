Документы соответствия противопожарной безопасности теперь можно оформлять без посещения государственных органов

Данило Молчанов, керівник напряму електронних послуг проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)".

Процес відкриття нового бізнесу простішає. Адже тепер документи відповідності протипожежній безпеці (наразі - декларацію, а згодом - і ліцензію), які є обов'язковими для нових об'єктів та певних видів діяльності, можна оформлювати без відвідування державних органів.

В українському бізнесі давно існує така страшилка, як перевірка пожежників. Проте реформи держуправління нещадні до всіх сфер. Не оминули вони і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежні декларації: хто має подавати?

Найбільш затребуваною послугою, яку сьогодні надають органи ДСНС, є реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Фактично це обов'язок кожного суб'єкта господарювання: звітувати до ДСНС щодо того, як вони в себе на об'єктах виконують правила пожежної безпеки.

Практично цю декларацію вимагають у процесі відкриття нового бізнесу, який пов'язаний із обслуговуванням людей у певних приміщеннях або на певній території. Скажімо, декларацію обов'язково повинні подавати всі банківські установи, магазини, готелі, бази відпочинку, ресторани, салони краси, різні розважальні заклади.

Також ця вимога стосується державних і комунальних закладів, як-от дитсадки, школи, вищі навчальні заклади тощо. Подають декларацію тільки один раз - при відкритті закладу. Можна вимагати й повторного подання - у разі, якщо в приміщенні проводили перепланування, ремонт, модернізацію.

Загалом сьогодні до ДСНС таких документів надходить близько 5-6 тисяч на рік. Багато це чи мало?

Давайте рахувати. За 2017 рік в Україні було зареєстровано більше 75 тис. фізичних осіб-підприємців та ще майже 20 тис. товариств з обмеженою відповідальністю, які потенційно повинні були б таку декларацію подати. Тож, як бачимо, переважна більшість підприємців просто нехтують цією вимогою. Чому? Не в останню чергу через те, що підприємці звикли "вирішувати питання на місці", коли до них приходять із перевіркою.

Процес декларування стає зручнішим

Саме для того, щоб прибрати всі перепони для відповідальних представників бізнесу, і було створено портал електронних послуг ДСНС. Це онлайн-ресурс, який надає можливість усім охочим суб'єктам господарювання подавати декларації 7 днів на тиждень 24 години на добу.

Для подання декларації необхідно мати тільки електронний цифровий підпис відповідного суб'єкту господарювання та 15 хвилин для заповнення самої декларації.

Ще одна зручність - згідно з новою процедурою подання, суб'єкт може зазначати необмежену кількість об'єктів у межах однієї декларації. Так, заявник може навіть не думати, куди йому потрібно направити документи, якщо він, скажімо, подає декларацію стосовно мережі магазинів, "розкиданих" по всій країні.

У такому випадку достатньо створити одну декларацію, додати опис усіх об'єктів, після чого система сама скерує цей пакет електронних документів до відповідного держоргану на опрацювання.

Окрім розроблення самої інформаційної системи, безумовно, потрібно приводити у відповідність і чинне законодавство, адже воно апріорі не передбачає приймання та опрацювання електронних декларацій.

Тож для легітимізації електронної послуги нам довелося спільно з ДСНС напрацьовувати зміни до відповідної постанови КМУ та очікувати її прийняття. Зазначимо, що зазвичай більшість часу на цифрування послуги забирає саме узгодження нормативних аспектів.

Раніше таку послугу надавали протягом п'яти днів, два з яких витрачали на пересилання паперових примірників від центрів надання адміністративних послуг до управлінь ДСНС.

Тепер послугу можна отримати за один день. Навіть якщо ваша декларація не була зареєстрована з першого разу, вам надійде пояснення щодо необхідних виправлень, які можна надзвичайно легко зробити за шаблоном, який зберігається у віртуальному кабінеті.

Що буде результатом надання послуги? Як і в більшості правильно побудованих схем, їх результатом має стати занесення реєстраційних даних до певного електронного реєстру. Тож після реєстрації декларації суб'єкт господарювання отримає повідомлення з номером його декларації, яка буде постійно доступною на сайті у публічному реєстрі декларацій.

Де ваш вогнегасник?

Ми чітко розуміємо, що інформаційна система надання е-послуг не може виключити всіх ймовірних корупційних ризиків і зловживань, які виникають у процесі надання.

Проте створення максимально прозорого процесу та залучення громадськості до контролю зводять такі ризики до мінімуму. І тут пересічному громадянину потрібно поставити питання собі: чи хоч раз ми замислювалися над тим, щоб запитати декларацію в якомусь закладі?

Приміром, при заселенні до готелю. Адже йдеться про власну безпеку, а декларація передбачає внесення до переліку всіх протипожежних засобів, починаючи від вогнегасників - і закінчуючи спеціальними гелікоптерами.

Саме з метою посилення громадського контролю на порталі електронних послуг ДСНС було створено відкритий реєстр електронних декларацій, де кожен небайдужий зможе за ЄДРПОУ або ІНН перевірити справжність декларації та її зміст.

Окрім того, цей реєстр невдовзі буде підключений до Системи електронної взаємодії "Трембіта", тож кожна інформаційна система зможе через API отримувати відомості про декларанта і його декларацію.

Хочемо також анонсувати, що за два тижні на порталі буде запущено ще одну послугу - ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Ця послуга також є доволі важливою. Адже для деяких приміщень - із високим ступенем ризику - передбачається проведення спеціальних протипожежних заходів і тільки за наявності відповідної ліцензії. Тому за такими об'єктами ми невдовзі зможемо бачити не тільки саму декларацію, а й інформацію про організацію, яка проводила протипожежні заходи.

Сподіваємося, що наявність зручних і прозорих електронних послуг позитивно відобразиться на статистиці, і кількість нових бізнесів, які отримуватимуть декларацію і ліцензію, значно зросте. Адже йдеться не тільки про мінімізацію корупційних ризиків,а і про відповідальне ведення бізнесу, поважне ставлення до безпеки своїх клієнтів.

Ми ж - і державні органи, і громадські об'єднання, які сприяють цифровізації держсервісів, - докладемо максимум зусиль, щоб зробити процес спілкування з державою швидким та безболісним.

Приємно, що керівництво служби позитивно поставилося до ініціативи Держагентства з питань електронного урядування та проекту міжнародної технічної допомоги "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" (TAPAS) і Фонду Східна Європа про переведення в електронний формат адміністративних послуг, які надає служба.

Так народився портал електронних послуг ДСНС.

Співавтор - Олексій Вискуб, перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування.

