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Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за поставленный газ перед "Нафтогазом" сократилась на 5,4% до 32 млрд гривен
17:06 28.02.2018 |
Задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и прямых промышленных потребителей за поставленный природный газ перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" по состоянию на 27 февраля сократилась на 5,4%, или на 1,827 млрд гривен до 32 млрд гривен по сравнению с прошедшей неделей (на 20 февраля).
Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українські Новини.
Задолженность "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю сократилась на 13,2%, или на 605 млн гривен, и сейчас суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет около 3 967 млн гривен.
Суммарная просроченная задолженность перед "Нафтогазом" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 27,9 млрд гривен, из них за 2018 год - 6,6 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за поставленный природный газ перед "Нафтогазом" по состоянию на 20 февраля сократилась на 4,4%, или на 1,561 млрд гривен до 33,8 млрд гривен по сравнению с прошедшей неделей (на 13 февраля).
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