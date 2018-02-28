В 2017 прямые иностранные инвестиции составили $1,9 млрд

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 2017 год составил 1 871,2 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми иностранными инвесторами на 1 января 2018 года составила 8 449,1 млн долларов.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) на 1 января 2018 года составил 47 593,1 млн долларов.

Наибольшие объемы инвестиций на 1 января 2018 года были зафиксированы в финансовых и страховых учреждениях - 647,5 млн долларов и в промышленных организациях - 523,4 млн долларов.

Как сообщало агентство, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за январь-сентябрь составил 1 218,2 млн долларов.

Структура прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году, млн долларов: