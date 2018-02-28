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Информация об агентстве
В 2017 прямые иностранные инвестиции составили $1,9 млрд
13:46 28.02.2018 |
Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 2017 год составил 1 871,2 млн долларов.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми иностранными инвесторами на 1 января 2018 года составила 8 449,1 млн долларов.
Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) на 1 января 2018 года составил 47 593,1 млн долларов.
Наибольшие объемы инвестиций на 1 января 2018 года были зафиксированы в финансовых и страховых учреждениях - 647,5 млн долларов и в промышленных организациях - 523,4 млн долларов.
Как сообщало агентство, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за январь-сентябрь составил 1 218,2 млн долларов.
Структура прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году, млн долларов:
|Всего
|из стран ЕС
|из других стран
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2017
|45 080,5
|32 849,1
|12 231,4
|Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.2017
|37 513,6
|26 203,6
|11 310,0
|Поступило акционерного капитала нерезидентов
|1 871,2
|1 244,0
|627,2
|Выбыло акционерного капитала нерезидентов
|-535,5
|-400,3
|-135,2
|Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости потери, переклассификация инвестиций и т.п.)
|294,7
|418,2
|-123,5
|из них: курсовая разница
|423,4
|496,5
|-73,1
|Акционерный капитал нерезидентов в Украине на 31.12.2017
|39 144,0
|27 465,5
|11 678,5
|Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами)
|на 01.01.2017
|7 566,9
|6 645,5
|921,4
|на 31.12.2017
|8 449,1
|7 053,4
|1 395,7
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 31.12.2017
|47 593,1
|34 518,9
|13 074,2
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