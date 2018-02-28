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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В 2017 прямые иностранные инвестиции составили $1,9 млрд

 

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 2017 год составил 1 871,2 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми иностранными инвесторами на 1 января 2018 года составила 8 449,1 млн долларов.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) на 1 января 2018 года составил 47 593,1 млн долларов.

Наибольшие объемы инвестиций на 1 января 2018 года были зафиксированы в финансовых и страховых учреждениях - 647,5 млн долларов и в промышленных организациях - 523,4 млн долларов.

Как сообщало агентство, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за январь-сентябрь составил 1 218,2 млн долларов.

Структура прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году, млн долларов:


Всегоиз стран ЕСиз других стран
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.201745 080,532 849,112 231,4
Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.201737 513,626 203,611 310,0
Поступило акционерного капитала нерезидентов1 871,21 244,0627,2
Выбыло акционерного капитала нерезидентов-535,5-400,3-135,2
Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости потери, переклассификация инвестиций и т.п.)294,7418,2-123,5
из них: курсовая разница423,4496,5-73,1
Акционерный капитал нерезидентов в Украине на 31.12.201739 144,027 465,511 678,5
Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами)


на 01.01.20177 566,96 645,5921,4
на 31.12.20178 449,17 053,41 395,7
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 31.12.201747 593,134 518,913 074,2
По материалам: Українські Новини
 

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