В 2017 прямые инвестиции из Украины составили $6,3 млрд

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику стран мира составил 6 339,8 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям прямого инвестирования за рубежом по состоянию на 1 января 2018 года составляли 240 млн долларов.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) в экономику стран мира составил 6 579,8 млн долларов.

Наибольшие объемы капитала были направлены из Донецкой области - 5 943,7 млн долларов и Киева - 270,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику стран мира составил 6 348,5 млн долларов.

Структура прямых инвестиций из Украины в 2017 году, млн долларов: