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В 2017 прямые инвестиции из Украины составили $6,3 млрд
13:43 28.02.2018 |
Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику стран мира составил 6 339,8 млн долларов.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям прямого инвестирования за рубежом по состоянию на 1 января 2018 года составляли 240 млн долларов.
Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) в экономику стран мира составил 6 579,8 млн долларов.
Наибольшие объемы капитала были направлены из Донецкой области - 5 943,7 млн долларов и Киева - 270,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, объем прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику стран мира составил 6 348,5 млн долларов.
Структура прямых инвестиций из Украины в 2017 году, млн долларов:
|Всего
|в страны ЕС
|в другие страны
|Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2017
|6 576,0
|6 339,2
|236,8
|Капитал резидентов (акционерный) на 01.01.2017
|6 346,3
|6 115,1
|231,2
|Поступило акционерного капитала резидентов
|10,4
|2,1
|8,3
|Выбыло акционерного капитала резидентов
|-8,4
|-8,4
|0,0
|Другие изменения стоимости акционерного капитала резидентов (изменение стоимости потери, переклассификация инвестиций и т.п.)
|-8,5
|-17,2
|8,7
|из них: курсовая разница
|32,1
|21,2
|10,9
|Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 31.12.2017
|6 339,8
|6 091,6
|248,2
|Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие требования к предприятиям прямого инвестирования):
|на 01.01.2017
|229,7
|224,1
|5,6
|на 31.12.2017
|240,0
|233,9
|6,1
|Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 31.12.2017
|6 579,8
|6 325,5
|254,3
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