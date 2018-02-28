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Рада отменила проверку соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину
Верховная Рада отменила проверку соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.
За принятие соответствующего законопроекта №5470-д от 10 апреля 2017 года проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно пояснительной записке, в настоящее время, согласно действующему законодательству, проверка соответствия транспортных средств экологическим нормам осуществляется дважды: таможнями при таможенном оформлении и территориальными органами по предоставлению сервисных услуг Министерства внутренних дел при проведении государственной регистрации.
Также на сегодняшний день существует проблема ввоза на таможенную территорию Украины американских автомобилей и транспортных средств, бывших в употреблении и имеющих механические повреждения, поскольку сертификат соответствия может быть выдан на такие транспортные средства только после проведения их переоборудования.
Указанный законопроект предлагает отменить норму об осуществлении пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств при условии их соответствия экологическим нормам и утверждении положения о проведении соответствующего экологического контроля при государственной регистрации транспортных средств.
Таким образом проверка соответствия экологическим нормам будет осуществляться только при его регистрации.
Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба (ГФС) и таможенные органы Литвы начали совместное расследование относительно законности ввоза и использования в Украине автомобилей с литовской регистрацией.
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