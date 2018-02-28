Гройсман о Hyperloop: это личная инициатива Омеляна, я больше занимаюсь метро в Днепре

Правительство не принимало решений относительно строительства в Днепре тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop, инициатива ее строительства принадлежит лично министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом глава правительства Владимир Гройсман сообщил на встрече с представителями региональных СМИ, отвечая на вопрос корреспондента из Днепра, почему для реализации проекта был выбран именно этот город и как это отразится на экономике Украины.

"Правительство не принимало никаких решений относительно реализации этого проекта, это инициатива министерства, министра лично, он этим вопросом занимается и будет комментировать", - сказал премьер.

Гройсман отметил, что если будет нужна его помощь в реализации проекта, то он готов ее предоставить.

«Я помогу, но я больше занимаюсь метро в Днепре. Вчера встречался с Борисом Филатовым (мэром города - УНИАН), мы предоставили максимальную поддержку и будем поддерживать городскую голову в развитии метро», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.