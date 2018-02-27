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Ввод жилья в Украине за 2017г увеличился на 9% - Госстат
11:32 27.02.2018 |
Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам 2017 года увеличился на 9% по сравнению с 2016 годом - до 10 млн 206 тыс. кв. м.
Как сообщила Государственная служба статистики, указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО на востоке Украины.
Согласно сообщению, в городах в 2017 году введено в эксплуатацию 7 млн 274 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности - 2 млн 932 тыс. кв. м. При этом 41,5% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 58,1% - в домах с двумя и более квартирами, 0,4% - в общежитиях.
В целом за год в эксплуатацию введено 125,6 тыс. квартир общей площадью 9 млн 874 тыс. кв. м, при этом в городских населенных пунктах - 98,5 тыс. квартир общей площадью 7 млн 17 тыс. кв. м, в сельской местности - 27,1 тыс. квартир общей площадью 2 млн 857 тыс. кв. м.
Средняя площадь квартир составила 78,6 кв. м, при этом средняя площадь квартир в городских населенных пунктах - 71,3 кв. м, в сельской местности - 105,3 кв. м.
В Киеве и области, а также во Львовской и Одесской областях по итогам 2017 года введено в эксплуатацию 51,4% общего объема жилья, в частности, в Киеве - 1 млн 733,5 тыс. кв. м.
Согласно статданным, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) по итогам 2017 года зафиксировано в 12 областях. При этом наибольшее снижение - в Николаевской области: на 30,7% - до 73,5 тыс. кв. м.
Наивысшие показатели роста ввода жилья в 2017 году к предыдущему году (без учета временного порядка) зафиксированы в Донецкой (на 299,4%, до 21,2 тыс. кв. м), Полтавской (на 71,8%, до 235,1 тыс. кв. м), Ивано-Франковской областях (на 29,9%, до 624,5 тыс. кв. м) и в Киеве (на 29,9%, до 1,7 млн кв. м).
По данным Госстата, в 2016 году показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя сократился на 15,2% по сравнению с 2015 годом - до 9 млн 366,8 тыс. кв. м. При этом падение показателя без учета введенного жилья по временному порядку составил 1,1% - до 9 млн 124,3 тыс. кв. м.
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