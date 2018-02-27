Против сотрудников Фискальной службы полиция за месяц открыла 33 дела

Правоохранители в январе начали 33 уголовных производства в отношении должностных лиц Фискальной службы по фактам совершения ими коррупционных и других преступлений в сфере служебной деятельности.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГФС.

Согласно сообщению, 29 из 33 производств возбуждены по материалам главного управления внутренней безопасности ГФС. В январе текущего года подразделения Главного управления внутренней безопасности ГФС провели 154 служебных расследования и проверки. По их результатам вынесено 21 официальное предостережение, привлечено к дисциплинарной ответственности 24 человека, один человек был уволен с занимаемой должности.

Фискальная служба также напомнила о работе сервиса "Пульс", в котором плательщики могут сообщить о неправомерных действиях работников службы.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году по материалам подразделений Главного управления внутренней безопасности ГФС в отношении работников органов доходов и сборов начато 458 уголовных производств.