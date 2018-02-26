17 жителей польского Перемышля являются владельцами 12500 автомобилей в Украине

17 жителей польского Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине.

Об этом стало известно из программы TVN Turbo, информирует TVN 24 Bis.

Как сообщается в сюжете, жители приграничного региона бьют все рекорды во владении автомобилями. 17 жителей Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тыс. автомобилей из 14,5 тыс., зарегистрированных в регионе. Один из жителей является владельцем 3500 автомобилей.

"Это результат действий украинцев, которые платят полякам, чтобы стать совладельцами их автомобилей", - говорится в материале. За такие услуги поляки получают от украинцев от 100 до 500 злотых.

"Польские правила позволяют это. Поэтому если к нам обращается человек с просьбой регистрации транспортного средства и имеет необходимые документы, мы не можем ему отказать", - пояснил представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич.

Используя иностранную регистрацию, украинцы могут ездить в Украине на законных основаниях, но не должны платить высокие пошлины за импорт.

Лучше всего "новое украинско-польское сотрудничество" видно возле пункта пропуска в Корчове.

"За час через пункт пропуска проходят 80 автомобилей, из которых 60 зарегистрированы на польско-украинских совладельцев", - пояснила представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.

"Пользуясь неблагоприятной ситуацией у украинцев, некоторые поляки построили настоящие предприятия, которые ежегодно приносят сотни тысяч злотых", - сообщает издание.

