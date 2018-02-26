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17 жителей польского Перемышля являются владельцами 12500 автомобилей в Украине
13:32 26.02.2018 |
17 жителей польского Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тыс. автомобилей в Украине.
Об этом стало известно из программы TVN Turbo, информирует TVN 24 Bis.
Как сообщается в сюжете, жители приграничного региона бьют все рекорды во владении автомобилями. 17 жителей Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тыс. автомобилей из 14,5 тыс., зарегистрированных в регионе. Один из жителей является владельцем 3500 автомобилей.
"Это результат действий украинцев, которые платят полякам, чтобы стать совладельцами их автомобилей", - говорится в материале. За такие услуги поляки получают от украинцев от 100 до 500 злотых.
"Польские правила позволяют это. Поэтому если к нам обращается человек с просьбой регистрации транспортного средства и имеет необходимые документы, мы не можем ему отказать", - пояснил представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич.
Используя иностранную регистрацию, украинцы могут ездить в Украине на законных основаниях, но не должны платить высокие пошлины за импорт.
Лучше всего "новое украинско-польское сотрудничество" видно возле пункта пропуска в Корчове.
"За час через пункт пропуска проходят 80 автомобилей, из которых 60 зарегистрированы на польско-украинских совладельцев", - пояснила представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.
"Пользуясь неблагоприятной ситуацией у украинцев, некоторые поляки построили настоящие предприятия, которые ежегодно приносят сотни тысяч злотых", - сообщает издание.
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