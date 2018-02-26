Шведская сеть товаров для дома IKEA откроет первый магазин в Украине до конца 2018 года, - СМИ

Об этом Delo.ua сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"С IKEA такая история. Компания очень осторожна после всех историй в Украине... Они очень осторожно относятся к публичным заявлениям... IKEA будет заходить в "лайт" варианте... Возможно до конца года первый (магазин в Украине) будет. Это оптимистический вариант", - сообщил источник.

По словам источника, есть два варианта захода на украинский рынок.

"Или идти по старой схеме, искать землю, строить большой торговый центр и ждать 2-3 года... Или заходить на рынок с большой арендой торговых площадей, большим онлайн-магазином и большим складом... Такой формат уже начали тестировать у себя, это работает. И такой вариант позволит компании намного быстрее зайти в Украину", - рассказал источник.

Напомним, в декабре 2017 года IKEA официально заявила о планах выхода на украинский рынок в течение 1-2 лет.

Напомним, что первые планы о выходе шведского гиганта на украинский рынок были озвучены еще в 2005 году. Компания собиралась построить под Киевом торгово-развлекательный центр. Для постройки ТЦ нужно было пожертвовать 70 га леса, расположенного неподалеку от автомагистрали Киев - Борисполь. IKEA намеревалась вложить около $1 млрд в торговые центры по всей Украине. Киевский центр оценивали в $300 млн. Его общая площадь должна была составить 150 тыс. кв. м. Кроме Киева подобные центры должны были построить в Днепре, Харькове, Донецке и Одессе.

В 2007 году Киевская городская администрация отказалась выделять IKEA участок в 55 га под строительство торгового центра. "Мы давно мониторим рынок, и если бы был другой приемлемый вариант, мы бы не упирались", - отвечали тогда представители шведской стороны. Киевские власти предложили шведам землю на территории Киевского танково-ремонтного завода в Дарницком районе, но они отказались.

Тогда же появилась информация, что IKEA может выйти на украинский рынок во Львове, но не сложилось. Шведы даже встречались с мэром Андреем Садовым.

Снова заговорили о выходе IKEA в 2009 году. Закончить первый ТЦ планировали в 2011 году. Под застройку IKEA приобрела земельный участок в Одесской области площадью 64 гектара.

В 2010 году, разочаровавшись в украинских властях, шведский гигант продал свои активы в Украине - два деревоперерабатывающих завода и мебельную фабрику. Активы в Межгорье купила датская лесоперерабатывающая компания DDS. Два других предприятия выкупила румынская Plimat.

29 мая 2017 года глава правления ЗАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий заявил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок в ближайшее время.

По его словам, IKEA может стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.

IKEA - транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование - IKEA International Group. Основана в Швеции, штаб-квартира находится в городе Лейдене, Нидерланды.

Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры. IKEA Group является крупнейшим в мире ритейлером товаров для дома с 361 магазином в 29 странах мира. В 2016 финансовом году магазины IKEA Group посетили 783 млн людей.