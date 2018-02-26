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В Украине изменили правила регистрации абонентов связи
10:26 26.02.2018 |
Новые правила регистрации абонентов телекоммуникационных услуг в Украине вступят в силу с осени 2018 года. Пользователи смогут регистрироваться без заключения письменного договора в офисе оператора, сообщает пресс-служба Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Представители комиссии сообщают, что новые правила упрощают процедуру регистрации. С осени абоненты смогут самостоятельно решать - заключать им письменный договор в офисе оператора или воспользоваться электронной регистрацией. Подтвердить свою личность абоненты смогут с помощью электронной цифровой подписи, BankID или других средств электронной идентификации личности, которые сможет принять оператор во время подачи заявления о регистрации в электронной форме.
"Указанное решение приводит процедуру в соответствие с современными требованиями", - подчеркнули в комиссии.
Сейчас в Украине до 90% абонентов не имеют регистрации у оператора. Это, в свою очередь, приводит к распространению мошенничества, связанного с использованием абонентских номеров, и причиняет материальный ущерб как абонентам, так и операторам, считают в НКРСИ.
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