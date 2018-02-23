Объем выполненных стройработ в Украине в январе сократился на 1% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе 2018 года сократился на 1% по сравнению с январем 2017 года, при этом рост этого показателя в декабре-2018 к декабрю-2017 составил 9,7%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Согласно информации ведомства, объем выполненных стройработ в январе упал по сравнению с предыдущим месяцем на 74%, тогда как в декабре-2017 этот показатель увеличился по сравнению с ноябрьским на 46,4%.

Согласно сообщению, в январе-2018 к январю-2017 рост объема выполненных строительных работ наблюдался в нежилом строительстве, в то время как строительство жилых зданий уменьшилось на 10,1%. Строительство инженерных сооружений сократилось на 3,4%.

По данным Госстата, в январе объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий сократился по сравнению с декабрем на 51,1%, в строительстве нежилых зданий - на 77,6%, в строительстве инженерных сооружений - на 79%.

В январе-2018 по сравнению с январем-2017 снижение объемов строительных работ зафиксировано в семи областях Украины, в частности, в Луганской (на 84,2%, до 10 млн грн), Одесской (на 56,8%, до 269,7 млн грн), Донецкой (на 24% до 135,2 млн грн).

Наибольший рост объемов выполненных стройработ за первый месяц-2018 зафиксирован в Черновицкой (на 86,6%, до 66,1 млн грн), Винницкой (на 44,5%, до 98,4 млн грн) и Хмельницкой (на 43,9%, до 95,7 млн грн) областях.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом -до 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, снижение показателя в 2016 году к 2015 году составило 12,3%.