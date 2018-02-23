Минюст с 1 апреля запустит процесс взыскания задолженности по зарплате - Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал, что с 1 апреля будет запущен процесс взыскания задолженности по заработной плате по примеру взыскания задолженности по алиментам.

"Также хочу анонсировать, что по такой же модели мы планируем запустить работу по взысканию задолженности по заработной плате", - сообщил министр в ходе сессии стратегического планирования Минюста.

По словам П.Петренко, на данный момент задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд грн, и только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на 0,5 млрд грн.

"Через формат мобильных групп и штабов, которые заработают по всей стране по закону по алиментам, с 1 апреля мы запустим такую же работу по взысканию задолженности по зарплате", - добавил министр.

