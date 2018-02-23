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Розенко прогнозирует решение Кабмина по новой цене на газ для населения до сентября
09:03 23.02.2018 |
Вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозирует, что Кабинет Министров сможет принять решение по новой цене на газ для населения до сентября.
Об этом он сообщил в эфире "5 канала", передают Українські Новини.
"Однозначно формулу представят до осени, я думаю, даже раньше, потому что мы заинтересованы в том, чтобы взаимодействие с Международным валютным фондом не заходило в тупик", - сказал он.
По его словам, до этого новая формула должна быть согласована внутри правительства и с МВФ.
Вице-премьер отметил, что за последнее время видел 3 разных варианта расчета цены на газ, однако не видел последнего.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин отложил выполнение постановления №187 на неопределенное время из-за того, что в действующей редакции было необходимо с октября 2017 года повышать цену газа на 17%.
На данный момент правительство ведет переговоры с МВФ об изменении методики расчета цены на газ для населения и ТКЭ.
При существующей методике расчета цена газа для населения с апреля может увеличиться на 62% до 8,03 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м.
В дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент до 8 530 гривен за тысячу кубометров.
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