Розенко прогнозирует решение Кабмина по новой цене на газ для населения до сентября

Вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозирует, что Кабинет Министров сможет принять решение по новой цене на газ для населения до сентября.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", передают Українські Новини.

"Однозначно формулу представят до осени, я думаю, даже раньше, потому что мы заинтересованы в том, чтобы взаимодействие с Международным валютным фондом не заходило в тупик", - сказал он.

По его словам, до этого новая формула должна быть согласована внутри правительства и с МВФ.





Вице-премьер отметил, что за последнее время видел 3 разных варианта расчета цены на газ, однако не видел последнего.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин отложил выполнение постановления №187 на неопределенное время из-за того, что в действующей редакции было необходимо с октября 2017 года повышать цену газа на 17%.

На данный момент правительство ведет переговоры с МВФ об изменении методики расчета цены на газ для населения и ТКЭ.

При существующей методике расчета цена газа для населения с апреля может увеличиться на 62% до 8,03 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м.

В дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент до 8 530 гривен за тысячу кубометров.