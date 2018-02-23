Розенко рассчитывает на повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. гривен по итогам 1-2-го кварталов 2018

Вице-премьер-министр Павел Розенко рассчитывает на повышение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен по итогам 1-2-го кварталов 2018 года.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", передают Українські Новини

"Сейчас только середина февраля, но я хочу сказать, что по наполнению Пенсионного фонда картина у нас достаточно оптимистичная. У нас есть серьезные поступления в ПФ... Если у нас будет такая же картина по бюджетам всех уровней, мы можем говорить о том, что инициатива Президента по минимальной зарплате в 4 100 гривен может и должна быть реализована не только до конца года, а я надеюсь, по итогам 1-2 квартала такое решение мы совместно примем", - сказал он.





По его словам, увеличение поступлений в Пенсионный фонд связано в ростом средней заработной платы и минимальной зарплаты с начала года.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада при принятии госбюджета-2018 поручила Кабинет Министров рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 200 гривен в 2018 году.

До этого Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен в 2018 году.