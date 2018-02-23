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Каждый третий украинец работает в тени – Госслужба труда
21:03 22.02.2018 |
Каждый третий работник, или около 5 миллионов человек в Украине работают нелегально, однако Государственная служба по вопросам труда работает над снижением уровня теневой занятости.
Об этом сообщил председатель Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега в ходе пресс-конференции.
"МОТ (Международная организация труда - УНИАН) проводила оценку уровня теневой экономики, и по результатам оценки, около 50% работников в Украине от официально занятого числа людей работают в тени, а занятых у нас около 10-12 миллионов. То есть, около 5 миллионов, или каждый третий работает нелегально", - отметил Чернега.
Он добавил, что работа с нелегальным трудоустройством активно проводится и в 2018 году одним из приоритетных направлений работы службы является снижение уровня теневой занятости.
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