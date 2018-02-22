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Гройсман объяснил, почему ЕС закрыл проекты по обустройству границы Украины
18:09 22.02.2018 |
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет договариваться с Евросоюзом о новых проектах по финансированию приграничной инфраструктуры.
Об этом он заявил во время визита в Сумы; выступление Гройсмана транслировал телеканал 112.
Глава правительства не стал отрицать, что ЕС действительно принял решение о закрытии ряда проектов по развитию пограничной инфраструктуры. Вместе с тем, он подчеркнул, что эти проекты уже давно столкнулись с проблемами в реализации. "Речь идет о проекте 2007-2013 годов. Потом была попытка продолжить его выполнение силами ГФС. ГФС не справилась полноценно", - рассказал он.
"Новый руководитель Мирослав Продан пытался спасти ситуацию, но было уже поздно", - добавил премьер.
Гройсман подчеркнул, что сейчас нет опасности повторения такой ситуации с другими проектами: "Нет никаких угроз для совместных проектов с ЕС в дальнейшем".
Премьер-министр надеется, что Европейский союз утвердит новые проекты, которые должны занять место тех, что прекратятся как не выполнены Украиной. "Будем говорить с европейскими партнерами, чтобы начать новую программу поддержки", - пояснил он.
Премьер отметил, что инфраструктура границы Украины и стран-членов ЕС нуждается в модернизации.
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