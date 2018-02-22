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18 украинских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира
18:49 21.02.2018 |
18 украинских IT-компаний (с крупными офисами или основанные в Украине) попали в список 100 лучших поставщиков услуг аутсорсинга.
Об этом свидетельствует рейтинг Global Outsourcing, составленном ассоциацией IAOP.
В рейтинг попали компании, которые были в нём и в прошлом году: SoftServe, Eleks, N-iX, Ciklum, EPAM, Sigma Software, Luxoft, Miratech, Softjourn, Softengi, TEAM International, Program-Ace.
Также в рейтинг попало 6 новых компаний: AMC Bridge, Innovecs, Intellias, Infopulse, Itera, Artezio.
Компания Intetics в этом году покинула рейтинг.
Global Outsourcing 100 - это ежегодный список лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг. Рейтинг составляется на основе заявок, полученных и оцененных независимой судейской коллегией от IAOP.
Основными критериями для попадания в рейтинг являются прибыльность, рост команды, лучшие проекты, рекомендации заказчиков, уровень корпоративной социальной ответственности и инновации в схеме поставки услуг заказчику.
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