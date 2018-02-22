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Украина может выйти на мировой рынок сырья для литий-ионных аккумуляторов - эксперт
15:41 21.02.2018 |
Украина имеет перспективы выхода на мировой рынок оксида лития, который является сырьем для производства литий-ионных аккумуляторов электромобилей, поскольку наша страна имеет крупнейшие в Европе запасы литий-содержащей руды.
Такое мнение во время круглого стола высказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Виктор Логацкий.
"Украина имеет перспективы вхождения на мировой рынок не только литий-содержащей руды, но и продукта ее переработки - оксида лития. Запасы руды мы имеем на уровне 500 миллионов тонн, а получаемого из нее оксида - 5 миллионов тонн", - сказал он.
Также эксперт добавил, что месторождения лития расположены в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях. По его словам, Украина также располагает запасами никелевой руды, месторождения которой расположены в Житомирской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Как сообщал УНИАН, в 2011 году была принята Программа разработки минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года. Согласно этому документу, руды Донецкого бассейна содержат 0,2-0,6% оксида лития.
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